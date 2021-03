Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile per il 2 e il 3 marzo, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione.

"Prosegue il blocco anticiclonico sull'Europa e il Mediterraneo centrali, con l'alta pressione che si è estesa fino alle Isole Bitanniche. La situazione si manterrà stazionaria almeno fino a mercoledì. Successivamente, una perturbazione in calo dalle regioni scandinave, potrebbe erodere l'anticicone e dare inizio a una nuova fase di tempo instabile sull'Italia", spiega la Protezione Civile. In Umbria lunedì primo marzo "cielo sereno e Foschie nelle vallate al primo mattino e dopo il calar del sole. Venti: Moderati dai quadranti settentrionali. Temperature: Minime in lieve calo, con valori prossimi o di poco sotto lo zero anche in pianura; massime generalmente stazionarie".

Martedì 2 marzo "cielo generalmente sereno. Foschie nelle vallate al primo mattino e dopo il calar del sole. Venti: Moderati dai quadranti settentrionali. Temperature: Minime in ulteriore lieve calo, con valori prossimi o di poco sotto lo zero anche in pianura; massime generalmente stazionarie. Possibilità di locali gelate nei fondovalle".

Mercoledì 3 marzo "cielo sereno o poco nuvoloso. Foschie o nebbie a banchi nelle vallate al primo mattino e dopo il calar del sole. Venti: Deboli di direzione variabile. Temperature: Senza variazioni di rilievo. Possibilità di locali gelate nei fondovalle".