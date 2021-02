Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Le previsioni per il 14 e il 15 febbraio

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile per il 14 e il 15 febbraio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Per la giornata di domenica la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla per rischio neve, rischio vento e rischio ghiaccio in tutte le zone della regione.

Sabato 13 febbraio "nuvoloso con deboli precipitazioni nevose più frequenti nella prima parte della giornata. In seguito, tendenza a miglioramento delle condizioni meteo a partire dalle zone settentrionali della regione (provincia di Perugia), con residui fenomeni in Appennino, soprattutto versanti adriatici. Venti: forti da Nord-Est. Temperature: in calo. Gelate estese dopo il tramonto".

Domenica 14 febbraio "dal pomeriggio sereno su tutta la regione, salvo residui addensamenti in Appennino. Venti: inizialmente moderati o forti da NE, in attenuazione dal pomeriggio. Temperature: in ulteriore calo con estese e forti gelate su tutta la regione dopo il tramonto".

Lunedì 15 febbraio "cielo sereno. Venti: deboli variabili. Temperature: minime in calo, massime in aumento. Gelate al mattino".