Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 13 e il 14 aprile, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Lunedì 12 aprile "cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con piogge sparse. In serata possibili locali temporali a partire dalle aree occidentali. Venti: moderati meridionali. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Martedì 13 aprile "cielo da nuvoloso a parzialmente nuvoloso, con precipitazioni isolate. Possibilità di nevicate deboli in Appennino in serata, con quota neve in calo fino a 700-900 metri. Venti: da sud in rotazione dai quadranti settentrionali, in genere deboli o moderati con locali raffiche. Temperature: in calo, più sensibile in Appennino".

Mercoledì 14 aprile "cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti pomeridiani, in prevalenza in zone Appenniniche, ma con assenza di pioggia. Venti: moderati nord - orientali. Temperature: minime in diminuzione, massime in aumento".