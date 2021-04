Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Le previsioni della Protezione Civile per l'11 e il 12 aprile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per l'11 e il 12 aprile, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Sabato 10 aprile in Umbria "cielo in prevalenza nuvoloso con deboli piogge sparse. Venti: deboli o moderati meridionali. Temperature: massime in calo".

Domenica 11 aprile "cielo molto nuvoloso con piogge sparse più frequenti sulle zone occidentali. Venti: moderati con locali raffiche da sud. Temperature: stazionarie".

Lunedì 12 aprile "cielo nuvoloso con temporali. Venti: inizialmente meridionali in rotazione a ovest nel corso della giornata. Temperature: in calo".