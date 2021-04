Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Le previsioni della Protezione Civile per il 16 e il 17 aprile

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 16 e il 17 aprile, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Giovedì 15 aprile "nuvolosità irregolare, a tratti compatta con possibili precipitazioni nel pomeriggio, più probabili sui settori meridionali della regione, anche a carattere di breve rovescio. Venti: da deboli a moderati nord orientali sui settori appenninici, di direzione variabile altrove. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Venerdì 16 aprile "nuvolosità irregolare, soprattutto per velature in transito; assenza di precipitazioni. Venti: da deboli a moderati nord orientali. Temperature: in aumento nei valori massimi".

Sabato 17 aprile "nuvolosità irregolare, con aumento nella seconda parte della giornata; assenza di precipitazioni. Venti: da deboli a moderati nord orientali. Temperature: senza variazioni di rilievo".