Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria? Ecco le previsioni della Protezione Civile, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria, per il 5, 6 e 7 agosto. "Un'area depressionaria - scrive la Protezione Civile - interessa il centro-sud dell'Italia e su muove verso sud-est. Pressione in aumento soprattutto da domani per il consolidamento di un'area anticiclonica con massimi sull'Europa centro-settentrionale".

Mercoledì 5 agosto "cielo spiccata variabilità con piogge e rovesci sulle zone appenniniche. Tendenza a miglioramento. Venti: fino a forti settentrionali. Temperature: stazionarie su valori inferiori alla media".

Giovedì 6 agosto "cielo poco nuvoloso con addensamenti in appennino. Brevi rovesci pomeridiani saranno possibili sull'Appennino meridionale. Venti: deboli o moderati da nord est. Temperature: massime in aumento di 2-3 gradi".

Venerdì 7 agosto "cielo sereno o poco nuvoloso con residui addensamenti in mattinata sull'Appennino. Venti: deboli o moderati da nord est. Temperature: massime in ulteriore aumento di 1-2 gradi".

La tendenza per il fine settimana è "tempo stabile con temperature in ulteriore aumento".