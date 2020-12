Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile per l'8 e il 9 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria. Per la giornata dell'8 dicembre è stata diramata un'allerta meteo per rischio temporali.

Martedì 8 dicembre "nuova ondata di maltempo con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente intense sui settori meridionali. Attenuazione dei fenomeni in serata, tendenti ad esaurirsi nottetempo. Possibili nevicate oltre a 1200-1400m in Appennino". E ancora: "Venti: Da moderati a forti, con raffiche di rinforzo sui settori meridionali. Temperature: Stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori minimi".

Mercoledì 9 dicembre "Instabilità residua con modeste precipitazioni intermittenti, specie nel pomeriggio". E ancora: "Venti: Moderati meridionali. Temperature: Stazionarie o in lieve calo, specie nei valori serali".