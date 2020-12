Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile per domenica 20 e lunedì 21 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Domenica 20 dicembre "cielo sereno o poco nuvoloso sui rilievi, con nebbie su pianure e vallate in lento sollevamento/dissolvimento nel pomeriggio e in nuova formazione al calar del sole. Venti: deboli variabili o assenti. Temperature: stazionarie o in lieve calo nei valori minimi".

Lunedì 21 dicembre "cielo nuvoloso per nubi basse e nebbie nella prima parte della giornata in lento dissolvimento e per il transito di nubi di tipo alto. Venti: deboli variabili o assenti. Temperature: minime in lieve aumento, massime in flessione".