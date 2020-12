Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile per domenica 13 dicembre, lunedì 14 dicembre e martedì 15 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Domenica 13 dicembre "cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli e temperature in aumento".

Lunedì 14 dicembre "cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli e temperature minime in calo con gelate in pianura, massime in aumento".

Martedì 15 dicembre "cielo parzialmente nuvoloso. Venti deboli occidentali e temperature stazionarie".