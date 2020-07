Meteo, che tempo farà in Umbria: ondata di caldo, le previsioni della Protezione Civile

Giorni di fuoco in arrivo in Umbria. Ecco che tempo farà nei prossimi giorni: le previsioni della Protezione Civile per domenica 26, lunedì 27 e martedì 28 luglio.

Domenica 26 luglio "cielo sereno o velato. Venti deboli variabili e temperature in aumento con punte fino a 33-34 gradi".

Lunedì 27 luglio "cielo sereno o poco nuvoloso per modesti addensamenti pomeridiani. Venti deboli variabili e temperature minime in aumento".

Martedì 28 luglio "cielo soleggiato. Venti deboli variabili. Temperature in ulteriore lieve aumento. Punte anche oltre 35 gradi".

"Il resto della settimana - scrive la Protezione Civile dell'Umbria - con tempo stabile e soleggiato e temperature sopra le medie".