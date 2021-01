Meteo, che tempo farà in Umbria nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile per sabato 9 e domenica 10 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Sabato 9 gennaio "cielo generalmente nuvoloso al mattino, tendente a coperto. Dal primo pomeriggio attese precipitazioni a partire dai settori meridionali, in rapida estensione a tutta la regione già prima di sera, in attenuazione nottetempo. Previste deboli nevicate, inizialmente fino a 500-800m con quota neve in rapido aumento oltre 800-1000m nel corso della notte. Venti: Da moderati a forti nord-orientali. Temperature: Massime in lieve calo; minime in sensibile aumento nei valori serali".

Domenica 10 gennaio "maltempo su tutta la regione con precipitazioni inizialmente deboli, ma che aumenteranno d'intensità nel pomeriggio assumendo, anche, carattere di isolato rovescio o temporale. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente nel corso della notte. Quota neve inizialmente oltre 800-1000m, in calo dal pomeriggio fino a 500-700m. Venti: Da moderati a forti da Nord-Est, con rinforzi sui settori appenninici e su quelli settentrionali della regione. Temperature: Senza variazioni di rilievo, al più in lieve calo nei valori serali".

Infine, la tendenza per Lunedì 11 gennaio: "Ancora precipitazioni nel corso della mattinata - scrive la Protezione Civile - , con quota neve in calo fino a 200-400m. Nel pomeriggio attenuazione delle precipitazioni, in esaurimento dalla serata. Temperature in diminuzione con possibili estese gelate durante la nottata. A seguire tempo stabile, ma con temperature rigide e la possibilità di gelate significative su tutta la regione".