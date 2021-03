Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni della Protezione Civile per il 19 e il 20 marzo, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

"Mentre sull'Atlantico Settentrionale si va consolidando un'area di alta pressione - spiega la Protezione Civile - , l'Europa ed il Mediterraneo sono interessati da una saccatura retrograda che ha le sue radici sulle pianure russo-siberiane ed in seno alla quale, proprio sullo scenario euro-mediterraneo, si vanno a generare impulsi perturbati secondari. Sull'Italia, pertanto, si prevede un periodo di instabilità con temperature molto basse".

Venerdì 19 marzo "Nuvolosità irregolare, in aumento nella seconda parte della giornata. Possibilità di qualche isolata precipitazione nel pomeriggio sui settori meridionali con quota neve oltre 800-1000m. Venti: Da deboli a moderati occidentali, con locali rinforzi sui crinali appenninici. Temperature: Senza variazioni di rilievo. Possibilità di gelate al primo mattino e nottetempo, anche a quote di pianura".

Sabato 20 marzo "Generale maltempo su tutta la regione, con precipitazioni in aumento nel corso della giornata, più frequenti ed insistenti sui settori occidentali dove potranno assumere carattere di rovescio nella seconda parte della giornata. Quota neve in calo fino a 500-700m, localmente anche più in basso in caso di precipitazioni più intense. Venti: Moderati da NE, con rinforzi fino a forti sulla dorsale appenninica. Temperature: Minime in aumento, massime in sensibile diminuzione".