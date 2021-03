Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Le previsioni per il 18 e il 19 marzo

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile per il 18 e il 19 marzo, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Mercoledì 17 marzo "cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Nubi in aumento nel pomeriggio con la possibilità di qualche isolata precipitazione lungo i crinali appenninici, anche nevosa oltre i 1200-1400m. Venti: Inizialmente deboli variabili, diverranno nord-orientali nel pomeriggio. Temperature: Stazionarie o in lieve calo le minime. Possibilità di gelate al primo mattino e nottetempo, anche a quote di pianura".

Meteo, le previsioni per 18 marzo

Meteo, le previsioni per il 19 marzo

