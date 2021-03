Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Le previsioni per il 12 e il 13 marzo

Che tempo farà. Ecco le previsioni della Protezione Civile per il 12 e il 13 marzo, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Protezione Civile.

Venerdì 12 marzo "maltempo con precipitazioni da isolate a sparse su tutta la regione. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio o temporale nel pomeriggio, in esaurimento nel corso della nottata successiva. Venti: Forti meridionali, con possibili rinforzi fino a burrasca sui settori appenninici. Temperature: massime stazionarie o in lieve calo; minime in sensibile aumento".

Sabato 13 marzo "piogge residue al primo mattino, poi deciso miglioramento. Venti: Moderati meridionali. Temperature: minime in calo; massime stazionarie o in lieve aumento".

Domenica "nuovo impulso perturbato con precipitazioni che potranno assumere, anche, carattere di rovescio. Lunedì migliora, ma con temperature in deciso calo e rischio di qualche gelata al mattino anche a quote di pianura".