Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni della Protezione Civile per l'11 e il 12 marzo, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Giovedì 11 marzo "cielo sereno al mattino e nuvolosità in aumento nel pomeriggio. Venti: Da moderati a forti sud-occidentali. Temperature: Massime stazionarie o in lieve aumento; minime in sensibile diminuzione con possibilità di locali gelate al primo mattino, anche a quote di pianura. Deciso aumento delle temperature serali".

Venerdì 12 marzo "maltempo su tutta la regione con precipitazioni isolate al mattino. Diverranno sparse, aumentando d'intensità, nel corso del pomeriggio, assumendo carattere di risolato rovescio o temporale in serata. Venti: Forti o molto forti meridionali, con ulteriori rinforzi sulla dorsale appenninica. Temperature: In sensibile aumento le minime, stazionarie le massime".