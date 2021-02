Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Le previsioni per il 10 e l'11 febbraio

Che tempo farà. Ecco le previsioni della Protezione Civile per il 10 e l'11 febbraio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Meteo, le previsioni per il 10 febbraio

Meteo, le previsioni per l'11 febbraio

Secondo la Protezione Civile "lo scenario meteorologico euro-atlantico è dominato dalla corrente a getto polare molto bassa in latitudine, compresa tra il 45 e 50 gradi Nord. Essa attiva, così, una serie di impulsi perturbati in moto da Ovest verso Est, di cui il primo sta transitando sull'Italia provocando maltempo soprattutto al centro-sud. Il successivo, atteso per domani, sarà più intenso e coinvolgerà tutta la Penisola".

Per la giornata di mercoledì 10 febbraio la Protezione Civile ha emanato un'allerta meteo di livello giallo in tutta l'Umbria per rischio temporali, rischio vento, rischio idraulico e rischio idrogeologico.