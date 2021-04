Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Le previsioni della Protezione Civile per il 9 e il 10 aprile

Che tempo farà. Ecco le previsioni della Protezione Civile per il 9 e il 10 aprile, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Venerdì 9 aprile, spiega la Protezione Civile dell'Umbria, "cielo sereno o poco nuvoloso per nubi in transito. Venti: deboli meridionali. Temperature: in aumento".

Sabato 10 aprile "cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso con precipitazioni deboli isolate nel corso della giornata. In serata aumento dei fenomeni che potranno assumere carattere di rovescio o temporale, specie sui settori occidentali e settentrionali della regione. Venti: da moderati a forti meridionali. Temperature: in aumento le minime, in diminuzione le massime".