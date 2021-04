Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Le previsioni della Protezione Civile per l'8 e il 9 aprile

Che tempo farà. Ecco le previsioni della Protezione Civile per l'8 e il 9 aprile, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Mercoledì 7 aprile "cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, con nubi in aumento nelle ore centrali della giornata a cui saranno associate deboli precipitazioni che potranno assumere carattere nevoso sui settori orientali fino a 600-700m di quota. Fenomeni in esaurimento ovunque prima di sera. Venti: Moderati da Nord-Est, con rinforzi fino a forti sui settori appenninici. Temperature: Ancora in diminuzione".

Meteo, le previsioni per giovedì 8 aprile

Meteo, le previsioni per venerdì 9 aprile