Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria, per il 26, il 27 e 28 dicembre.

Sabato 26 dicembre "cielo molto nuvoloso con precipitazioni su gran parte della regione ed in particolare sull'Appennino. Quota neve in genere intorno i 500-600 metri. Venti: moderati o forti da nord-est. Temperature: in sensibile calo".

Domenica 27 dicembre "cielo parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti in Appennino. Possibilità di residue precipitazioni e brevi nevicate fino a 300 metri di quota. Migliora nel pomeriggio fino a cielo poco nuvoloso. Venti: deboli o moderati da nord est in rotazione dai quadranti occidentali. Temperature: in ulteriore calo".

Lunedì 28 dicembre "rapido aumento della nuvolosità con precipitazioni diffuse. Neve in Appennino oltre i 1000-1100 metri. Migliora dal tardo pomeriggio. Venti: moderati o forti meridionali in rotazione da ovest e attenuazione. Temperature: in aumento".