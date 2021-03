Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Le previsioni per il 23, il 24 e il 25 marzo

Che tempo farà. Ecco le previsioni della Protezione Civile per il 23, il 24 e il 25 marzo, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Martedì 23 marzo "nuvolosità irregolare a tratti compatta, accompagnata da isolate precipitazioni di debole entità sui settori appenninici, anche nevose a quote di collina, nella prima parte della giornata. Fenomeni in rapido esaurimento nel pomeriggio. Venti: Venti forti dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca sui crinali appenninici. Tenderanno a calare nel pomeriggio. Temperature: Senza variazioni di rilievo. Possibili gelate nottetempo, anche a quote di pianura".

Meteo, le previsioni per il 24 marzo

Meteo, le previsioni per il 25 marzo