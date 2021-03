Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni della Protezione Civile per il 16, il 17 e il 18 marzo, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Martedì 16 marzo "cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni sui settori meridionali e lungo la dorsale appenninica nel corso della giornata. I fenomeni potranno assumere carattere di breve ed isolato rovescio o temporale in corrispondenza dei rilievi. Possibili deboli nevicate in area Sibillini oltre i 1200-1500m. Venti: Moderati da Nord-Nord-Est con rinforzi sull'Appennino Umbro - Marchigiano. Temperature: In diminuzione. Possibilità di gelate nottetempo, anche a quote di pianura".

Mercoledì 17 marzo "cielo irregolarmente nuvoloso per nubi in transito. Possibili precipitazioni sui crinali appenninici. Venti: Inizialmente deboli variabili, diverranno nord-orientali nel pomeriggio. Temperature: Stazionarie o in lieve calo le minime. Possibilità di gelate al primo mattino e nottetempo, anche a quote di pianura".

Giovedì 18 marzo "Tempo incerto con nuvolosità variabile e possibilità di precipitazioni in appennino, anche nevose fino a 800-1000m. Venti: Deboli da Nord-Est, con rinforzi sui rilievi. Temperature: Stazionarie o in lieve calo le massime. Possibilità di gelate al primo mattino e nottetempo, anche a quote di pianura".