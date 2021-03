Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni della Protezione Civile per il 15, il 16 e il 17 marzo, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Lunedì 15 marzo "cielo sereno o poco nuvoloso. Nubi in aumento nel pomeriggio con la possibilità di qualche isolata e debole pioggia sulla dorsale appenninica. Venti: Deboli da Maestrale. Temperature: Massime stazionarie o in lieve aumento; minime in sensibile diminuzione con possibili gelate nottetempo, anche a quote di pianura".

Martedì 16 marzo "cielo poco o irregolarmente nuvoloso, con nubi in aumento nel pomeriggio sulla dorsale appenninica dove non si esclude qualche debole ed isolata precipitazione. Venti: Da deboli a moderati settentrionali con rinforzi da Nord-Nord-Est sui settori orientali. Temperature: In lieve diminuzione, specie le minime con possibili gelate al primo mattino e nottetempo, anche a quote di pianura".

Martedì 17 marzo "cielo poco o irregolarmente nuvoloso, con nubi in aumento nel pomeriggio sulla dorsale appenninica dove non si esclude qualche debole ed isolata precipitazione. Venti: Deboli settentrionali con rinforzi da Nord-Nord-Est sui settori orientali. Temperature: In ulteriore diminuzione, specie le minime con gelate al primo mattino e nottetempo, anche a quote di pianura".