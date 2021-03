Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni della Protezione Civile per il 14 e il 15 marzo, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

"L'Italia è lambita da un flusso di correnti occidentali umide ma stabili, collegate ad un vortice depressionario sul mare del Nord. Domani, domenica, transito di una saccatura alimentata da masse d'aria di origine artica-marittima", spiega la Protezione Civile.

Domenica 14 marzo "da nuvoloso a molto nuvoloso con transito di precipitazioni sparse tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Tendenza a rapido miglioramento in serata. Neve in Appennino in calo fin verso i 1000-1200 metri nel pomeriggio. Venti: moderati occidentali con forti raffiche, in rotazione a Maestrale in serata. Temperature: minime stazionarie, massime in diminuzione (13-15 gradi in pianura)".

Lunedì 15 marzo "poco nuvoloso per transito di nubi medio-alte. Venti: deboli variabili, tendenti a disporsi a ovest, nord-ovest nel pomeriggio. Temperature: minime in sensibile diminuzione con locali gelate anche in pianura. Massime in lieve aumento".