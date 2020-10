Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile - pubblicate sul sito del centro funzionale della Regione Umbria - per lunedì 12 ottobre e martedì 13 ottobre.

Lunedì 12 ottobre "cielo nuvoloso con rovesci sparsi in trasferimento dalle zone settentrionali (mattinata) a quelle meridionali (primo pomeriggio). Nel corso del pomeriggio e della sera tendenza a schiarite con addensamenti che si attarderanno sulla dorsale appenninica. Venti: tra deboli e moderati da nord-est con forti raffiche sui rilievi. Temperature: in calo".

Martedì 13 ottobre "cielo sereno o poco nuvoloso con aumento della nuvolosità dalla tarda mattina per nubi in prevalenza alte e stratificate. Venti: deboli variabili. Temperature: minime in calo; massime quasi stazionarie".