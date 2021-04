Meteo, che tempo farà a Pasqua e Pasquetta: le previsioni della Protezione Civile

Le previsioni per il 3, il 4 e il 5 aprile

Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Sabato 3 aprile, scrive la Protezione Civile, "nubi in rapido aumento al mattino. Nel pomeriggio si prevedono precipitazioni sparse che potranno assumere carattere di isolato rovescio o temporale, specie sui settori orientali e meridionali della regione. Fenomeni in esaurimento nel corso della notte. Venti: Inizialmente deboli meridionali, diverranno moderati da Nord-Est nel pomeriggio. Temperature: In diminuzione, anche sensibile nei valori serali".

Domenica 4 aprile "cielo poco o irregolarmente nuvoloso. Venti: Moderati da Nord-Est, con rinforzi fino a forti sui settori orientali. Temperature: In forte calo, anche di 8-10 gradi nei valori massimi".

Lunedì 5 aprile "bel tempo al mattino, nuvoloso nel pomeriggio: mattinata caratterizzata da temperature assai rigide. A seguire tempo generalmente instabile".