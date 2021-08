Meteo, che tempo farà in Umbria: ancora allerta gialla per temporali e forte vento

Previste precipitazioni nel corso della mattina, fenomeni in attenuazione a partire dal pomeriggio

Temporali e temperature più basse. È quanto si appresta ad affrontare l’Umbria secondo le previsioni meteo delle prossime ore.

Secondo Perugia Meteo “un fronte temporalesco molto organizzato, si sta avvicinando all'Umbria, e nelle prossime ore l'attraverserà da nord-ovest, verso sud-est, portando rovesci e temporali sparsi, localmente forti, accompagnati da forti raffiche di vento e locali grandinate. Il tempo andrà migliorando dal pomeriggio, a partire dalle zone settentrionali dell'Umbria, in estensione progressiva al resto del territorio con cielo poco nuvoloso in serata. La perturbazione porterà un ulteriore calo termico, che sarà ancor più apprezzabile al mattino di domenica, quando avremo alcune località che potrebbero registrare minime anche al di sotto dei 10°C, il tutto accompagnato da ventilazione moderata settentrionale”.

Per il Centro funzionale regionale sono previste al mattino “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente più intense sui settori settentrionali e lungo la fascia appenninica. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi verso sera” con possibili raffiche di vento durante i temporali e temperature in sensibile diminuzione. Al momento resta l’allerta gialla per tutta la regione nella giornata di oggi.

Secondo il sito 3b Meteo la giornata di oggi sarà caratterizzata da una “depressione che avanza sul Centro-Nord della Penisola, portando con sé correnti instabili e più fresche; rovesci e temporali diffusi, in estensione dall'alta Toscana, verso Umbria e Lazio interno; precipitazioni localmente intense e a carattere di temporale”.