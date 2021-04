Maltempo e freddo, ordinanza del sindaco di Perugia: 10 giorni in più di riscaldamento

Contro il freddo anomalo di questo aprile 2021 arriva una 'proroga' per l'accensione dei riscaldamenti. Accade a Perugia, dove il sindaco Andrea Romizi ha fitmato oggi (martedì 13 aprile 2021) l'ordinanza n.294 del 13-04-2021 con cui si autorizza l’accensione degli impianti di riscaldamento in tutto il territorio Comunale a partire dal 16/04/2021 fino al 26/04/2021 compresi, per una durata massima di 7 ore giornaliere con attivazione compresa dalle ore 5 alle ore 23 di ciascun giorno, salvo le eccezioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art.4 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 74.

Il testo dell'ordinanza:

"I L S I N D AC O

Premesso che

ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 74 l’attivazione degli impianti di riscaldamento nel territorio

del Comune di Perugia è consentita da 15 Ottobre al 15 Aprile per la durata di 14 ore giornaliere con attivazione compresa dalle ore 5 alle ore 23 di ciascun giorno, ad esclusione delle fattispecie individuate ai

commi 5 e 6 del medesimo articolo.

Atteso che

ai sensi dell’art.5 del citato D.P.R. per comprovate esigenze o per straordinarie situazioni climatiche è data

facoltà al Sindaco di autorizzare la modifica della durata e degli orari giornalieri di esercizio degli impianti di

riscaldamento.

Considerato che

le attuali temperature sono al di sotto dei livelli normali, in particolare nelle ore mattutine e serali, tanto da

rendere possibile l’accensione degli impianti di riscaldamento fino al 26/04/2021 compreso, comunque con

una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime secondo quanto prescritto dall’art.4 comma 3 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n.74.

AUTORIZZA

l’accensione degli impianti di riscaldamento in tutto il territorio Comunale a partire dal 16/04/2021 fino al

26/04/2021 compresi, per una durata massima di 7 ore giornaliere con attivazione compresa dalle ore 5 alle

ore 23 di ciascun giorno, salvo le eccezioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art.4 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 74.

Perugia, lì 13/04/2021

IL SINDACO

Andrea Romizi"