Meteo, che tempo farà a Capodanno: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile per il 31 dicembre e per il primo gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria. Per il 31 dicembre è stata emessa anche un'allerta meteo di livello giallo per alcune zone dell'Umbria per rischio idraulico e rischio idrogeologico.

Giovedì 31 dicembre "cielo nuvoloso, generalmente senza precipitazioni. Venti: deboli. Temperature: in calo le minime, stazionarie le massime".

Venerdì primo gennaio "cielo in peggioramento con possibilità di piogge. Venti: deboli meridionali. Temperature: stazionarie o in lieve aumento".