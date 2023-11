Maltempo, nuovo bollettino della Protezione civile regionale

Il Centro Funzionale Regionale di Protezione Civile dell’Umbria ha diramato il documento di allerta regionale 308 nel quale si prevede, per la serata di oggi sabato 4 novembre allerta regionale codice giallo per rischio idrogeologico, temporali e vento su tutti i settori regionali, per l'intera giornata di domani domenica 5 il bollettino prevede allerta regionale codice arancione per rischio vento sui settori regionali A - C - D, allerta regionale codice giallo per rischio vento sui settori regionali B - E - F e per rischio idraulico, idrogeologico e temporali su tutti i settori regionali