Meteo, che tempo farà in Umbria: una settimana di gran caldo, attenuato solo la sera

Le previsioni: tempo stabile con temperature in aumento nei valori massimi, fin sopra i 30° C, con assenza di precipitazioni

Le temperature restano alte, non piove e la frescura ci sarà solo grazie alle serate leggermente più lunghe, vista la stagione.

Gli esperti di Perugia Meteo parlano di "peggioramento" del tempo, ma non perché si va verso nubifragi e freddo, ma per l'esatto opposto: "Abbiamo detto tempo in peggioramento perché la situazione è drammatica da oltre un mese ed andrà ad acuirsi nei prossimi giorni, mitigata soltanto dalla stagione astronomica ormai inoltrata (entreremo nella seconda parte di settembre), con notti più lunghe e quindi minime più fresche" si legge nella pagina Facebook di Perugia Meteo.

La grande assente "sarà la pioggia, quella estesa, la pioggia che ormai da troppo tempo ha deciso di non interessare in maniera importante la nostra regione, regalando solo occasionali e 'puntiformi' eventi piovosi, come avvenuto ieri sera, tanto per dire, nel folignate, parte dello spoletino e alta Valnerina - prosegue la nota - Questi eventi, anche se chiaramente alleviano localmente condizioni di sofferenza a livello degli ecosistemi, non portano benefici importanti in quanto troppo localizzati".

Cosa ci aspetta nei prossimi giorni? "Le mappe meteo per i prossimi giorni mostrano un rinforzo dell'anticiclone africano che porterà di nuovo sull'Italia una fase di tempo stabile con temperature in aumento nei valori massimi, fin sopra i 30°C, anche al centro nord, con assenza di precipitazioni, in un momento in cui molti fiumi italiani hanno raggiunto livelli impressionanti di siccità, con alcuni affluenti dei corsi d'acqua principali che sono letteralmente scomparti. Speriamo davvero che si possa avere una inversione di tendenza quanto prima, e che non si debba tornare a parlare di incendi, anche nella nostra regione" concludono gli specialisti di Perugia Meteo.