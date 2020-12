Bollettino meteo: pioggia e neve sull'Umbria, con temperature minime in forte calo

Bollettino e allerta meteo per le giornate di oggi e domani.

Secondo il sito Perugia Meteo cielo molto nuvoloso sin dal mattino con precipitazioni sparse, che sulle zone occidentali e settentrionali della regione, potrebbero assumere carattere nevoso fino a quote basse. Intensificazione dei fenomeni durante la giornata con piogge estese, che localmente potrebbero risultare anche abbondanti, con quota neve in innalzamento fin sui 1200 metri, con nuovo calo in serata sui 1000 metri.

Per il bollettino del Centro funzionale della Regione Umbria la neve è data sull’Appennino inizialmente al di sopra dei 1400-1500 metri in calo fino ai 1100-1200 metri nel pomeriggio.

Venti moderati sud-occidentali con locali rinforzi deboli. Per il Centro funzionale sono attese raffiche in pianura e in collina fino a 70-90 km/h, oltre i 100 km/h sui crinali appenninici.

Sempre per il Centro funzionale le temperature minime sono in forte in calo, massime in aumento, più sensibile sui rilievi. In pianura valori compresi tra i 9 e i 12 gradi.

Il bollettino e gli avvisi di criticità rimangono allo stato “giallo”, cioè rischio ordinario, con rischio di formazione di ghiaccio sulle strade, blackout provocati dal forte vento e allagamenti dovuti alle forti piogge.

Per domani si prevede, secondo il Centro funzionale regionale, cielo parzialmente nuvoloso in mattinata, ma con tendenza ad aumento della nuvolosità. Possibili precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio. Neve in Appennino oltre i 1200-1300 metri di quota.