Perugia, agevolazioni fiscali per le aree non raggiunte dalle condutture di metano

Il consiglio comunale di Perugia ha approvato all’unanimità le agevolazioni fiscali sull’uso del GPL e del gasolio per riscaldamento per l’anno in corso per i cittadini le cui abitazioni non sono ancora state raggiunte dalla metanizzazione.

"Si tratta - ha spiegato la presidente della III Commissione consiliare Urbanistica, Cristiana Casaioli - di un atto che è un obbligo normativo al fine dell’attivazione del servizio per le agevolazioni fiscali sull’uso del GPL e del gasolio da riscaldamento, dell’aggiornamento della cartografia delle poche frazioni ormai rimaste non metanizzate e, al contempo, per autorizzare gli Urp ad assistere i cittadini nella richiesta stessa delle agevolazioni".

La cartografia sarà, infatti, a disposizione dei cittadini presso gli sportelli URP, nei quali sarà disponibile anche il servizio di attestazione di ubicazione dell’immobile all’interno della "porzione edificata" di territorio, riconosciuta non metanizzata e posta al di fuori del centro abitato.