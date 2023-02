INVIATO CITTADINO Oggi è Mercoledì delle Ceneri. Digiuno, unico pasto e astinenza dalla carne

Oggi, 22 febbraio, è il Mercoledì delle Ceneri dell’anno 2023. Digiuno, unico pasto e astinenza dalla carne. La tradizione delle Ceneri si lega al detto (contenuto nel ‘Genesi’): “pulvis es et in pulverem reverteris” (“polvere sei e polvere ritornerai”, con palese riferimento al termine dell’avventura umana terrena)

È rituale il cospargersi il capo di cenere, come cerimonia di contrizione per i peccati commessi. Il sacerdote pone sulla fronte o sul capo dei fedeli della cenere come rito penitenziale. Lo farà stasera, alle 19:15, il vescovo Ivan Maffeis ai fedeli riuniti nella Cappella vanvitelliana di Palazzo Murena.

La cenere simboleggia il pentimento e il giusto avviamento nella strada del Signore.

Ma c’è anche chi, come il poeta perugino Nello Cicuti (peraltro, convinto credente) ci scherza su in versi. Ecco il testo

LA PREDD’CA

“Polvere sete da la creazzione / - diceva na matina don Oreste- / e polvere sarete n distruzzione/ è nnutile che stat’ a fa le feste / e belli, brutti, figurini storti / la polvere sarete doppo morti” // Menco dopp’ascoltato sta manfrina / a testa torta, ma ncle recchie dritte / va verso l prete, l chiama, s avicina: / “Me son piaciute le parole ditte; / ma la mi moje, don Oreste caro, / quan more sarà polvere da… sparo?”.

Quando si dice, avere della moglie un sacro… timore.