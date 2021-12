Mercato straordinario a Pian di Massiano, la giunta comunale dà l'ok per domenica 12 dicembre

Mercato settimanale straordinario a Pian di Massiano per dare un'occasione in più ai commercianti in un momento di difficoltà a causa del protarsi della pandemia da Covid-19-

La giunta comunale di Perugia ha autorizzato, su proposta dell’assessore al commercio Clara Pastorelli, un’edizione straordinaria del mercato settimanale di Pian di Massiano per la giornata di domenica 12 dicembre con orario dalle 8 alle 16.

"Abbiamo accolto con favore la proposta pervenutaci da FIVA Confcommercio, in rappresentanza degli operatori commerciali su aree pubbliche – spiega l’assessore Pastorelli – per dare un ulteriore supporto ad una categoria che è stata fortemente penalizzata dalle restrizioni legate alla diffusione del covid-19 e che, in occasione, delle partite casalinghe del Perugia Calcio è costretta ad anticipare la chiusura del mercato settimanale. Auspichiamo che questa apertura straordinaria, a ridosso del periodo delle festività, possa rappresentare un‘occasione utile per sostenere i nostri operatori commerciali e valorizzare i prodotti del territorio".