Piazza Fortebraccio, il Comune sposta il mercato settimanale

Il Comune di Perugia annuncia con una nota che "il mercato settimanale di piazza Fortebraccio si sposterà temporaneamente a San Marco. Non cambierà il giorno di svolgimento, che resta il martedì". La giunta Romizi, su proposta dell’assessore al commercio, Clara Pastorelli, nella seduta dell’11 novembre, ha preso la decisione dello spostamento "per consentire lo svolgimento dei lavori di riqualificazione architettonica e ripavimentazione dell’area di piazza Fortebraccio dove si svolge con cadenza settimanale (martedì orario 8–14) il mercato in questione, costituito da cinque posteggi".

"Per garantire la continuità del mercato anche durante il periodo dei lavori – spiega l’assessore al commercio Clara Pastorelli - sono state valutate diverse soluzioni coinvolgendo gli operatori, che hanno chiesto lo spostamento temporaneo nella giornata di martedì a San Marco, nell’area ordinariamente destinata a parcheggio lungo strada Perugia-San Marco, dove già si svolge lo stesso mercato nella giornata del giovedì".