Mercato di Pian di Massiano spostato all'ultimo momento, i cittadini arrabbiati: "Potevate dirlo prima"

"Comunicazione di servizio. Si informa la cittadinanza che oggi non si svolgerà il tradizionale mercato del sabato a Pian di Massiano. Si informa anche che il mercato è stato spostato nell’area adiacente e usata dal Luna Park in via Meazza".

Il messaggio è arrivato alle 9.11 attraverso il canale Telegram del Comune di Perugia, mentre sulla pagina Facebook è comparso alle 9.57. Una decisione presa all'ultimo momento e solo per questo sabato, ma con tanti disagi e proteste, soprattutto sui social da parte di cittadini che non hanno trovato i banchetti.

Ad alcuni cittadini che chiedono informazioni è stato risposto che "il mercato è stato spostato nel parcheggio accanto", ma pronta la precisazione di un altro cittadino: "dove che non c’è nulla nel parcheggio a fianco?".

C'è anche chi chiede: "una domande serve per andare al mercato,super mega o iper pass? Non è ironico , è che non ci capisco più nulla e non so quale regole ci sono all'aperto".

Un altro cittadino scrive: "In effetti mi domandavo dove li avrebbero messi, il centro tamponi prende sia il piazzale che il parcheggio".

Laconico un altro commento: "Potevate dirlo prima".