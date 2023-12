Epifania a Pian di Massiano: l’edizione straordinaria del mercato settimanale

In occasione dell’Epifania, sabato 6 gennaio 2024, il mercato settimanale di Pian di Massiano non subirà variazioni di orario e di sede.

Lo ha stabilito la giunta comunale, su proposta dell’assessore al commercio Clara Pastorelli, in seguito alla richiesta avanzata dalla Fiva Confcommercio.

Il mercato si svolgerà quindi dalle 8 alle 14 nel parcheggio di piazzale Umbria Jazz, anziché nella data anticipata prevista dal regolamento, offrendo ai cittadini una vasta gamma di prodotti di qualità, tra cui abbigliamento, alimentari, casalinghi e molto altro, al fine di fornire una maggiore opportunità di acquisti durante il periodo natalizio.