INVIATO CITTADINO Mercato Coperto ai nastri di partenza

Mercato Coperto ai nastri di partenza. Finalmente vi si trasferiscono alcune attività. Sono stati proprio degli operatori, attualmente in servizio al Mercato (S)Coperto di piazza del Circo, a comunicarlo a qualche cliente.

La notizia è che dal 25 agosto, dopo i primi trasferimenti, saranno operativi alcuni esercizi. Ci riferiamo in particolare ai due titolari dei banchi di frutta-verdura, produttori in proprio.

Anche la pescheria da Bolsena farà altrettanto. Qualche giorno in più servirà per la macelleria che deve smuovere importanti celle frigorifero.

Poco si sa, per ora, su altri movimenti. Ma è da presumere che progressivamente l’intero Mercato tornerà operativo. L’importante è partire.

Buone notizie anche da piazza del Circo, dove il Cantiere Comunale sta operando per sistemare degli elementi degradati. Riqualificazione del muretto ammalorato, con apposizione di una nuova copertina in pietra.

A operazione di trasferimento conclusa, in piazza del Circo saranno da smontare quelle strutture inutilizzate. Poiché tutti gli operatori di pellami, vestiti, accessori d’abbigliamento hanno cessato l’attività ormai da qualche anno. Box e strutture, parzialmente, risultano in fase di degrado. Ce ne sono invece altre efficienti e ancora utilizzabili.

Sarà da stabilire l’utilizzo di quelle attrezzature in buone condizioni. Si dice che pro loco e associazioni si siano fatte avanti per rilevarle. Un esempio virtuoso di riuso è la sorte toccata alla cupola di protezione utilizzata durante il restauro della Fontana Maggiore. A restauro ultimato, in fase di dismissione, Claudio Bazzarri la ottenne per il bosco didattico di Ponte Felcino. Scelta rivelatasi fruttuosa. Altrettanto si spera possa accadere oggi.