Mercato Coperto. Prosegue il proficuo dialogo dei lettori col Comune di Perugia. Ma quelle sedute rovesciate gridano vendetta.

Work in progress e quel che non va bene si aggiusta. Le segnalazioni sulle nostre pagine trovano un positivo riscontro in scelte ispirate a buon senso.

Il doppio corrimano. Tanto per dirne una, di quelle risposte: quella scala segnalata come pericolosa è stata dotata non di uno, ma di ben due corrimano di appoggio laterali. Non uno centrale, che ne avrebbe rovinato l’estetica, ma uno per parte. In modo da assecondare la salita, e specialmente la discesa, di quanti sono diretti all’entrata o all’uscita da entrambi i lati.

Detriti rimossi. Anche la questione dell’ingresso come deposito di detriti è stata risolta con la rimozione degli stessi. Restano quelle corde bianche che collegano i lampadari in ferro battuto: un obbrobrio.

Avviso di pericolo... multilingue. Invito alla prudenza anche circa l’uso scriteriato della copertura, divenuta palestra di tanti ragazzi che vi salgono e vi compiono spericolati esercizi di equilibrio [ INVIATO CITTADINO Mercato Coperto, la folle sfida sul tetto trasparente (perugiatoday.it) ].

Come già raccontato su queste colonne, sono stati predisposti segnali di pericolo in ben cinque lingue… perfino in cinese [ INVIATO CITTADINO Venerdì 26 agosto. Terrazzo mio non ti conosco (perugiatoday.it) ]. Anche se è tutta da verificarne la correttezza, in quanto si è ricorsi al traduttore di Google, con tutte le approssimazioni del mezzo. Comunque, non ci sarebbe bisogno di avvisare sulla pericolosità dell’operazione. Tranne che gli interlocutori non siano dei dementi.

Una cosa fatta (o meglio “posizionata”) alla rovescia. Al primo giorno di apertura, una cosa è stata verificata come sbagliata. Addirittura “fatta alla rovescia”.

Ci riferiamo alle sedute, bellissime, (forse poco comode) in stile. Una lamiera che in parte simula il legno e nella seduta è di un elegantissimo nero.

Solo che le hanno posizionate alla rovescia. Nel senso che l’utente, anziché guardare l’esterno, punta i box commerciali. È vero che le sedute sono essenzialmente in funzione del cliente che aspetta di essere servito. Ma la vista esterna dà su un panorama bellissimo: Via Alessi, la chiesa di San Fiorenzo (patronus pestis), i tetti di questa parte del rione di Porta Sole. Insomma: uno spettacolo che sarebbe peccato perdere.

La soluzione è semplice: basta girare le sedute. Intanto abbiamo fotografato alcuni personaggi perugini (l’ex assessore Virgilio Ambroglini, il poeta perugino-calabrese Francesco Curto) in posa con tanta sorridente… ironia.

Resta inspiegabilmente chiuso il cancello del secondo accesso alla Loggia dei Lanari. Qualcuno dovrebbe chiarirci il perché.