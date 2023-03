INVIATO CITTADINO Parcheggio del Mercato Coperto: i problemi da risolvere

Parcheggio del Mercato Coperto. Il Consiglio comunale di Perugia fa proprie alcune criticità da noi ripetutamente avanzate. Gutta cavat lapidem. E, a forza di denunciare, c’è qualcuno o più d’uno, nell’assise cittadina, disposto a prestare orecchie alle legittime richieste degli utenti. Secondo i rumors e le lamentele da noi riferiti.

Ordine del giorno approvato in Consiglio comunale. Presentato dai consiglieri Paciotti, Bistocchi, Borghesi, Zuccherini, Hromis, Ranfa del gruppo consiliare Partito Democratico e dai consiglieri Croce e Maddoli del gruppo consiliare Idee Persone Perugia, è passato, sebbene con un numero elevato di astensioni (14) pari al doppio delle approvazioni (7).

Ma si tratta, con ogni evidenza, di schermaglie che attengono al gioco della politica, più che alla negazione di problemi di palmare evidenza.

Il parcheggio (oggi) con doppio ingresso, in via Angusta e all’imbocco della Galleria Kennedy su via XIV Settembre, è letteralmente un colabrodo.

I bagni dismessi. Cominciamo dalla mancanza di servizi igienici ad uso dei clienti. Questione cui si promette di porre rimedio. Ma, ad oggi, i dipendenti ne hanno uno che è generoso definire modesto. Quello per i clienti è stato dismesso e trasformato in vano tecnico: non si vede all’orizzonte uno spiraglio che ponga fine alla questione.

Ascensori scomodi e fuori norma, gelati e bollenti. Sicurezza e vivibilità degli ascensori, privi di aereazione, forni d’estate e congelatori in inverno. Abbiamo ripetutamente auspicato la collocazione di condizionatori con inverter. Lavoro e spesa più che modesti. Ma questione urgente e indifferibile.

Tornandoci anche più d’una volta.

Quando pagare è difficile. E poi la questione dell’esazione. Sia al Partigiani che al Mercato Coperto. Spesso c’è la fila al pagamento in contanti, mentre va deserta la macchinetta delle tessere.

Mettendo in rilievo l’evidente sproporzione fra le due modalità.

Insomma, queste e molte altre le problematiche che Saba, su sollecitazione urgente del Comune, è chiamata a risolvere in tempi brevi. Anzi, brevissimi.