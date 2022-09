Mercato Coperto, il terrazzo non è raggiungibile durante l’orario di chiusura dei negozi

Mercato Coperto. Il Comune di Perugia non è di parola. Finora non ci si è capito molto. Ma abbiamo verificato che il terrazzo non è raggiungibile durante l’orario di chiusura dei negozi.

L’apertura (lunedì scorso) della macelleria e del fruttivendolo, a completamento del corridoio di sinistra del Mercato Coperto, doveva inaugurare il libero accesso al magnifico belvedere. Ma finora non è così.

Difatti, nel primo pomeriggio dell’apertura, la porta di accesso era rigorosamente chiusa. E c’era la fila di aspiranti visitatori.

Lo stesso è accaduto ieri pomeriggio. A riprova del fatto che quella promessa è rimasta, almeno per ora, lettera morta.

Nella mattinata di ieri, l’Inviato Cittadino si è recato dai tre operatori attivi per chiedere lumi. Uno di essi era convinto che il cancello per l’accesso al corridoio e al terrazzo fosse aperto “dalle 8 alle 20”. Mentre un secondo ha espresso fiera contrarietà. Spiegando: “Quando stavamo in piazza del Circo siamo stati derubati della cassa per ben due volte. Una terza volta hanno sfasciato e mandato a male parecchia roba”.

Aggiungendo: “Se vogliono tenere libero accesso quando siamo chiusi come esercizi, deve esserci qualcuno a vigilare. Altrimenti non sono d’accordo”.

Posizione e pretesa la cui correttezza è tutta da verificare. Non spetta infatti agli operatori, ma al Comune, unico, vero “padrone di casa” decidere il SE, il COME, il QUANDO tenere accessibile il terrazzo, con quali orari e modalità. Insomma COPERTO ma non APERTO? Sarà tutta da vedere.

Certo è che finora non ci si è capito granché. E l’impegno del Comune era quello di rendere accessibile il belvedere. Fossero o meno aperti gli esercizi commerciali.

Altrimenti, se ognuno pretende di fare a modo proprio, è il caos totale.

Telecamere, queste invisibili. Intanto, una delle osservazioni negative che emergono è quella della mancanza di telecamere di controllo. O ci sono e le hanno nascoste così bene da non renderle visibili. Oppure non sono state installate. E ci pare negligenza non da poco. Con tutto quello che è costata questa riqualificazione!

Luci accese anche di giorno. Altra segnalazione giunta da più parti è legata al fatto che le luci dei lampioni sono accese anche in orario diurno. Cosa da evitare, prendendo confidenza con un quadro elettrico di una certa complessità.