Mercato Coperto, cantiere di 10 mesi per la Città del Cioccolato e raccolta fondi online

Il cantierie e il crowfunding per la Città del Cioccolato. La società Destinazione Cioccolato annuncia con una nota "l'inizio dei lavori per quello che sarà, con i suoi 2800 mq, il più grande museo esperienziale in Italia dedicato al Cacao e Cioccolato". Si parte "l'11 luglio" e "il termine dei lavori è fissato a 10 mesi dall'avvio del cantiere" al Mercato Coperto.

E non solo. Perché la società annuncia la "sottoscrizione delle quote tramite una nota piattaforma di crowfunding" che verranno collocate a novembre, "poco prima della trentesima edizione di Eurochocolate". La raccolta delle manifestazioni d'interesse avviene tramite il sito della Città del Cioccolato.

"Fin da subito - spiega Vasco Gargaglia, presidente del Cda di Destinazione Cioccolato Srl S.B. - abbiamo voluto prevedere un “azionariato diffuso” che consentirà a privati cittadini, imprese, associazioni e fondazioni di partecipare a questa grande sfida lanciata da un gruppo di importanti imprese e di associazioni di categoria e accompagnata dalla qualificante presenza della finanziaria regionale Gepafin".

Il crowdfunding, sottolinea la nota, "non avrà come finalità quella di raccogliere nuova finanza per realizzare l'opera in quanto già esiste un solido progetto finanziario che fa capo anche alle importanti risorse della misura Italia Economia Sociale promosso da Invitalia". Il crowdfunding "sarà invece utilizzato come strumento partecipativo per alimentare maggiori investimenti sui seguenti fronti: marketing, creazione di un Osservatorio Internazionale sul Cacao e Cioccolato, sostegno a progetti di filiera nei paesi di origine del Cacao e di inclusività sociale".