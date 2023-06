Perugia, ascensori del Mercato Coperto fuori uso tra proteste e disagi

Ascensori del Mercato Coperto fuori uso tra proteste e disagi. Uno dei due ascensori era fermo da due settimane, l'altro si è fermato oggi. Impossibile salire al piano della terrazza dal parcheggio.

Il nastro bianco e rosso e un cartello segnalano agli utenti che gli ascensori sono fuori uso. Fino a quando non si sa. Per il momento tanti disagi per gli utenti e proteste.