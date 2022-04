INVIATO CITTADINO Piazza del Melo diverrà una ‘piazza che spacca’

Piazza del Melo diverrà una ‘piazza che spacca’. Mercatino e animazione socio-culturale per tutto il mese di maggio.

Mi scrive Norwena Chiara (esattamente nome e cognome, nell’ordine) per comunicare di essere stata contattata dall’Associazione Culturale “I Roghers”, che hanno sede a piazza del Melo (a me risultava Via del Pasticcio, strada parallela a corso Bersaglieri).

Norwena è la persona che ha portato a Perugia la Brocante, il mercatino svuota cantine che tanto successo sta riscuotendo al Parco dei Rimbocchi e altrove. Evidentemente ha intercettato una diffusa necessità. Che non è solo quella di liberarsi delle cose che impicciano o di fare business. Ma corrisponde a un’esigenza di etica e di socialità.

Ora le è stato chiesto di dare una mano a organizzare insieme un evento per far rivivere quella piazza e il centro.

Dice: “Chiaramente ho accettato e il Comune ne è entusiasta”.

Quale l’iniziativa alla quale stai lavorando?

“Organizzeremo tutti i sabati del mese di maggio la Brocante in centro, proprio a piazza del Melo (la piazza che fronteggia il Post, con ingresso all’ex depositeria del Comune) dalle 12 alle 21.

Oltre al mercatino?

Ci sarà musica e il bar del Pinturicchio in versione mobile che verrà ad occuparsi di bevande e cibo di strada”.

Di che si tratta esattamente?

“Sarà un evento pensato per tutti: un mercatino, al solito, intergenerazionale. In linea con la cultura del Post, il pomeriggio si svolgerà un laboratorio gratuito per bambini insieme al Centro di riuso di San Marco”.

La zona è raggiungibile a piedi. Senza contare la comodità del sottostante parcheggio di S. Antonio. Dal quale si può salire alla piazza mediante una comoda scala in ferro.

Ai Rimbocchi si continua?

“Per la Brocante ai Rimbocchi, l’appuntamento sarà d’ora in poi sempre la seconda domenica del mese. Quindi il prossimo appuntamento è per domenica 8 maggio”.