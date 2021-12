INVIATO CITTADINO Il "Mercante in fiera di Perugia e dell'Umbria" di Francesco Quintaliani

Foyer del Morlacchi. Presentazione del prodotto editoriale "Mercante in fiera, 130 carte di Perugia e dell'Umbria-Cuore Verde" (Morlacchi editore, 2021), opera del Maestro Francesco Quintaliani.

Madrina la giornalista e anchor woman Paola Costantini, a illustrare caratteristiche e peculiarità dell’interessante creazione che incrocia arte, storia, cultura, identità.

Presenza istituzionale del Comune di Perugia nella persona dell’Assessore alla Cultura Leonardo Varasano, accompagnato dal consigliere Massimo Pici.

Un prodotto d’arte di forte caratura identitaria che, oltre al Capoluogo, propone le città del Cuore Verde e i Borghi più belli d’Italia nei colori smaglianti e nelle seducenti geometrie del pittore perugino.

Le 260 carte, nei mazzi con retro rosso e nero, portano il logo dell’Accademia del Dónca, realizzato dal grafico Marco Vergoni.

Presente anche l’editore Gianluca Galli con la figlia Martina, (Morlacchi edizioni) a sottolineare l’impegno profuso per la realizzazione di un prodotto di classe.

Nella circostanza è stata annunciata la giocata benefica che si terrà con questi mazzi, in Sala dei Notari, il 4 gennaio 2022 alle ore 16:00. Per un pomeriggio di amicizia, cultura, arte, spettacolo.

L’iniziativa fa capo all’Accademia del Dónca e al gruppo Facebook Pulchra Perusia. I proventi saranno devoluti a favore della residenza “La Casa del Nibbio”, casa-famiglia in cui vengono ospitati soggetti con disabilità psichica e fisica. Riprendendo la tradizione delle giocate di Tombla perugina e Mercante in Fiera alla perugina, effettuate per circa un decennio dall’Accademia del Dónca.

Un evento che coniuga egregiamente arte, cultura, identità, filantropia. Un’occasione per dimostrare il cuore grande di Perugia e dell’Umbria. Nel segno della pittura e della creatività di Francesco Quintaliani.

“Un’iniziativa convintamente assecondata dal Comune di Perugia che – ha dichiarato Varasano – intende riprendere questa consuetudine volta a collocare le festività natalizie nella cornice benefica e solidale che ci sta particolarmente a cuore”.