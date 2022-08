Meeting di Rimini, il Cardinale Zuppi elogia il lavoro del Terzo settore, Aucc ringrazia per l'incoraggiamento

"La Chiesa è interessata al Terzo settore, perché è il frutto di tanta passione per l'uomo ed è interlocutore decisivo per le Istituzioni presenti e future". Sono queste alcune delle parole pronunciate oggi dal Cardinale Matteo Zuppi, presidente dell Conferenza Episcopale Italia, in occasione del Meeting di Rimini, grande appuntamento culturale, politico e sociale del mondo cattolico, riguardante i temi più attuali della società in cui viviamo. Proprio queste parole hanno colpito Giuseppe Caforio, il presidente di Aucc, l'Associazione Umbra per la Lotta Contro il cancro, che dal 1985 sostiene con il volontariato tanti malati oncologici e le loro famiglie: “E’ con grande favore che accolgo le parole del Cardinale Matteo Zuppi, riguardo al mondo del volontariato, pronunciate in occasione del meeting di Rimini. Il mondo del volontariato è una grande macchina della solidarietà, capace concretamente di prendersi cura dell’altro, con l’obiettivo che nessuno rimanga solo o emarginato; soprattutto chi è malato, che deve ricevere non solo indispensabili cure mediche, ma anche supporto e sostegno. La politica – conclude il presidente Caforio - dovrà essere sempre più collegata con il Terzo settore, in un dialogo costante e collaborativo per massimizzare risorse ed energie”.