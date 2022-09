Tumori testa-collo, la clinica di Otorino di Perugia impegnata agli "Avanti Tutta days": l'importanza della prevenzione

Sensibilizzare la popolazione sui tumori testa-collo. I medici della clinica di otorino di Perugia hanno partecipato alle giornate di solidarietà e sport degli “Avanti Tutta days”, in collaborazione con l'associazione “Malattie della Voce di Mariucci Peppone”.

Per l’occasione è stato allestito uno stand per la prevenzione dei tumori testa-collo, dove l’associazione ha potuto mettere i propri mezzi a disposizione grazie ai medici della clinica Otorinolaringoiatra di Perugia: il professor Ricci, la dottoressa Cristi, il dottor Faralli, la dottoressa Pindozzi, il dottor Di Giovanni, il dottor Tassi, la dottoressa Pagliari, la dottoressa Gambacorta e la dottoressa Giorgelli.

È stato organizzato, grazie alla presenza continuativa dei giovani specializzandi che non si sono scoraggiati nemmeno davanti alla pioggia: il dottor Paniconi, la dottoressa Decarolis, il dottor Ciacca, il dottor Battistuzzi, il dottor Pasqualini ed il dottor Angelini.

“La prevenzione è importantissima, come la sensibilizzazione tra la popolazione anziana – riferisce la dottoressa Cristi – I controlli sono fondamentali per prevenire e per intervenire in caso di tumori”.

La dottoressa Cristi ricorda anche i segnali d’allarme da non sottovalutare: “Dolori di deglutizione, abbassamento della voce, mal d’orecchi persistente, fiato mancante, linfonodi che non si sgonfiano dopo le cure per un’infezione, ferite nel cavo orale. Tutti segnali da tenere sotto controllo per la salute del cavo oro-faringeo”.