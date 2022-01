McDonald’s premia con una borsa di studio tre giovani dipendenti dei ristoranti di Collestrada, Stadio e Corciano

Una borsa di studio del valore di 2.000 euro a supporto degli studi universitari: si tratta del progetto Archways to Opportunity di McDonald’s, l’iniziativa di welfare ideata per sostenere la crescita e la formazione professionale e personale dei propri dipendenti. A riceverla sono stati tre giovani studenti e dipendenti dei ristoranti di Collestrada, Stadio e Corciano: Cesare Cafiso lavora da 4 anni e mezzo, ha 25 anni e studia ingegneria meccanica; Astrid Zerunian lavora da 3 anni, ha 22 anni e studia scienze della formazione; Sara Pieretti lavora da 2 anni e tre mesi, ha 21 anni e studia economia aziendale. I tre fanno parte dei 105 ragazzi in tutta Italia a cui è stato assegnato questo riconoscimento, sulla base di criteri di merito che tengono in considerazione l’anno di iscrizione all’università, il numero di crediti ottenuti e la media voti.

Con Archways to Opportunity McDonald’s ha già distribuito in Italia 210 borse di studio e 2400 corsi di lingua: un investimento che nel triennio 2020-2022 arriverà ad un totale di 1,5 milioni di euro.

Archways to Opportunity è parte integrante dell’impegno di McDonald’s per la crescita professionale e personale dei dipendenti attraverso una formazione continua e differenziata, con 1 milione di ore di formazione erogate ogni anno, capace di creare opportunità sia internamente all’azienda sia nella realizzazione di progetti di vita personale.

McDonald’s conta in Italia 27.000 dipendenti che lavorano in 630 ristoranti distribuiti su tutto il territorio nazionale. Come porta di ingresso nel mercato del lavoro, l’azienda rappresenta un’opportunità di impiego importante per la componente giovani: il 50% dei dipendenti ha meno di 30 anni e il 32% è studente. Il 92% dei dipendenti che lavora da McDonald's è assunto con contratti stabili di apprendistato o a tempo indeterminato.