La Perugia del commissario Martelli al Premio Campiello

Federico Mazzi, avvocato, dipendente del Tribunale per i minorenni, scrittore, è il primo iscritto perugino al Campiello con “Polvere e ossa”, terzo thriller ambientato a Perugia che racconta le vicende del commissario Martelli.

Federico Mazzi partecipa al noto premio letterario con il suo ultimo libro “Polvere e ossa”, per La Armando De Nigris editore. Ultimo capitolo di una trilogia thriller, ambientata a Perugia, l’autore Mazzi racconta le vicende noir del commissario Martelli e dell’uomo con il carillon.

“Sono molto contento di questo primo traguardo – dichiara in una nota stampa Mazzi –, sicuramente inaspettato. Anche perché dalle ricerche che abbiamo svolto molto probabilmente sarei anche il primo umbro a partecipare al premio letterario. E questo mi rende ancora più entusiasta, perché alla passione per la scrittura unisco anche l’amore per la mia città, Perugia”.

Il libro sarà presentato ufficialmente anche al Salone del libro di Torino, in programma dal 10 al 13 maggio prossimi.