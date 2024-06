Maturità 2024 - Pirandello, Ungaretti, la Costituzione e Levi Montalcini nelle tracce della prima prova scritta

Ungaretti, Pirandello e Levi Montalcini. Sono le tracce per i 7.516 candidati umbri alla maturità 2024.

Le tracce proposte sono incentrate su Luigi Pirandello e i “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” e il poeta Giuseppe Ungaretti con “Pellegrinaggio”.

Spazio poi a una traccia su Storia d’Europa di Giuseppe Galasso e a Elogio dell’imperfezione di Rita Levi Montalcini.

Protagonista anche Maurizio Caminito, con il brano Profili, selfie e blog, la forma del diario nell’epoca di internet.

Tra i temi proposti, inoltre, Maria Agostina Cabiddu con l’Equilibrio del terrore, e Nicoletta Polla-Mattiot con un brano da Riscoprire il silenzio, arte musica e poesia. Natura tra ascolto e comunicazione.

In Umbria le commissioni d'esame totali sono 201, 153 in provincia di Perugia e 48 in quella di Terni. Sono 401 invece le classi totali coinvolte (306 in provincia di Perugia), di cui 393 di scuole statali e otto di paritarie.

Gli studenti di Perugia e provincia impegnati con la prima prova dell'esame di Stato, sono 5.699, dei quali 101 esterni. Per Terni gli studenti totali sono 1.817, 24 esterni.